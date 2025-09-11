Sao Paulo'da Aboubakar transferi iptal!

Vincent Aboubakar ile görüşen Sao Paulo, Kamerunlu futbolcunun beklentisinin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

calendar 11 Eylül 2025 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Sao Paulo, Vincent Aboubakar transferini rafa kaldırdı.

ESPN'de yer alan habere göre, Sao Paulo, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra serbest durumda bulunan Aboubakar ile temasa geçti ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerde bulundu.

Aboubakar'ın bu görüşmelerdeki beklentisi, Sao Paulo'nun bütçesini aştı. Brezilya temsilcisi, bu nedenle 33 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

Hatayspor forması altında geçen sezon 28 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

