Sao Paulo'da Aboubakar transferi iptal!

Sao Paulo, Vincent Aboubakar transferini rafa kaldırdı.



ESPN'de yer alan habere göre, Sao Paulo, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra serbest durumda bulunan Aboubakar ile temasa geçti ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerde bulundu.



Aboubakar'ın bu görüşmelerdeki beklentisi, Sao Paulo'nun bütçesini aştı. Brezilya temsilcisi, bu nedenle 33 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.



Hatayspor forması altında geçen sezon 28 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.



