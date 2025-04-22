Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri dönemi

Cihat Arslan'ın istifasının ardından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri dönemi
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22 Nisan 2025 17:04
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, görevinden istifa etmişti.

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