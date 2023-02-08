Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü hayatını kaybetti

TFF, Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü hayatını kaybetti
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08 Şubat 2023 17:22
Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'a Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Şanlıurfa Gençlik Spor camiası ile TÜFAD ailesine başsağlığı dileriz."

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