Samu Saiz'e 1. Lig'den transfer teklifi

1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Kocaelispor, transferde sürpriz hamlelere hazırlanıyor. Körfez ekibi, Eyüp'ün İspanyol yıldızı Samu Saiz için bastırıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samu Saiz'e 1. Lig'den transfer teklifi
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28 Aralık 2024 12:58
1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Yeşil-siyahlılar, devre arasında kadrosuna yapacağı takviyelerle Süper Lig hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Körfez ekibinin, Süper Lig'de Eyüpspor'da forma giyen Samu Saiz'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.

EYÜPSPOR SICAK BAKIYOR

Kocaelispor'un Saiz transferi için harekete geçtiği ve İstanbul ekibine kiralık teklifinde bulunduğu bildirildi. Eyüp yönetiminin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

17 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

2022- 23'te devre arasında Sivasspor'a gelen ve Ocak 2024'te Yiğidolar'dan Eyüpspor'a transfer olan 33 yaşındaki İspanyol 10 numara, bu sezon 8'i ilk 11'de 17 karşılaşmada 783 dakika süre aldı. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan tecrübeli yıldız, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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