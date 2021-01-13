Transfer çalışmalarına devam eden Yılport Samsunspor'un, Erzurumspor forması giyen kanat oyuncusu Jugurtha Hamroun'la ilgilendiği haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Bilindiği üzere Jugurtha Hamroun'un Erzurumspor'dan ayrılacağı yönünde iddialar üzerine açıklama yapan oyuncunun avukatı Selçuk Demir, "Avukatlığını yaptığım, Erzurumspor'un futbolcusu Jugurtha Hamroun'un gitmesi söz konusu değildir. Müvekkilim Erzurumspor'da en az sezon sonuna kadar kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



TRANSFER BİTTİ



Avukat Demir'in bu sözlerine karşılık, bu transfer haberi yeniden alevlenmeye başladı.



Samsun Halk gazetesinden Ergin Caner Cabbar'ın haberine göre; Samsunspor, başarılı sol kanat oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Oyuncunun avukatı Selçuk Demir'in, Kırmızı-Beyazlıların yeni transferi Dja DjeDje'nin de avukatı olması dikkatlerden kaçmadı.



