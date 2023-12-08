Samsunspor'un konuğu Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor'un konuğu Kasımpaşa
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08 Aralık 2023 15:32
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz ekibinde Zeki Yavru, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Youssef Ait Bennasser, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 11 puan topladı.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, galibiyet serisi yakalamak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor.

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