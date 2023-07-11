Samsunspor, Rick Van Drongelen'i renklerine bağladı

Yılport Samsunspor, Hollandalı oyuncu Rick Van Drongelen'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Rick Van Drongelen'i renklerine bağladı
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11 Temmuz 2023 23:30
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Union Berlin forması giyen Rick Van Drongelen ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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