Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.Göztepe'nin ilk golü, 45+5. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.İlk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı.51. dakikada Rick Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen Göztepe, Juan'la farkı ikiye çıkardı.67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler'in kafayla attığı golle farkı bire indiren Samsunspor, maçtaki baskısını daha fazla artırdı.90+3. dakikada Rick Van Drongelen'in kafa vuruşuyla attığı golle birlikte Samsunspor durumu 2-2 yaptı.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin, ligde galip gelememe serisi 5 maça yükseldi. Samsunspor ise ligde 2 maçtır kazanamıyor.Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde 47 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 36 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.Samsunspor, gelecek hafta Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak. Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın gönderdiği meşin yuvarlakla ceza sahası sol önünde buluşan Holse, ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tijanic'in ortasında ceza sahası sol önünde topla buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.26. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şık pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Schindler'in sağ kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.Gürsel AkselOğuzhan Çakır, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar BirinciLis, Nielsen, Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma (Dk. 23 İsmail Köybaşı), Dennis (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Miroshi, Tijanic (Dk. 85 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş), Juan (Dk. 57 Romulo)Okan Kocuk, Bola, Yunus Emre Çift (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel (Dk. 84 Muja), Dimata (Dk. 57 Schindler), Holse, Emre Kılınç (Dk. 90+5 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, MouandilmadjiDk. 45+5 Miroshi, Dk. 51 Juan (Göztepe), Dk. 67 Schindler, Dk. 90+3 Van Drongelen (Samsunspor),Dk. 13 İsmail Köybaşı, Dk. 29 Nielsen, Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş, 90+5 Doğan Erdoğan (Göztepe), Dk. 44 Holse (Reeder Samsunspor)