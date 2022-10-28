Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



SAMSUNSPOR 3 PUAN İSTİYOR



Geçen hafta sahasında Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, Pendikspor karşısında 3 puan hedefliyor.



HANGİ FUTBOLCULAR MAÇTA YOK?



Kırmızı-beyazlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Cihan Kahraman, Ahmet Sağat ve Kadeem Harris, Pendikspor maçı kafilesine dahil edilirken, sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana ile kart cezalısı Douglas Tanque bu maçta forma giyemeyecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ