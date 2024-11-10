Samsunspor penaltı kazandı!

Galatasaray - Samsunspor maçının 50. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı.
Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.
Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.
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