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Samsunspor penaltı kazandı!

Samsunspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takım penaltıya itirazda bulundu.

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Samsunspor penaltı kazandı!
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10 Kasım 2024 17:21
Galatasaray - Samsunspor maçının 50. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı.

Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.

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