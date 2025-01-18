Samsunspor oyuncusu Celil Yüksel: 'Kazanmaya gidiyoruz'

Süper Lig'de 3. sıradaki Samsunspor'un 27 yaşındaki orta sahası Celil Yüksel, kozlarını paylaşacakları Beşiktaş'a çok iyi hazırlandıklarını ve 3 puan için İstanbul'a gideceklerini söyledi.



Samsun'da doğan bir futbolcu olarak Samsun'u özlediğini ve burada özlemini giderdiğini anlatan Yüksel, "Ligde bulunduğumuz konumun keyfini çıkarıyoruz. Çünkü zorluklarla başa çıkıyoruz. Sonuçta belli bir oyuncu kapasitemiz var. Transfer yasağımız nedeniyle gelen oyuncumuz yok. Bunun bilinciyle takımımızda iyi bir arkadaşlık ve iyi bir ortam var. Bunu bozmadan güzel şekilde devam ediyoruz."



"HEDEFİMİZ BÜYÜK"



"Bu sezon kötü sonuçlar alsa bile karşımızdaki takım Beşiktaş sonuçta, büyük bir camia. Biz de Samsunspor olarak bu şehrin değerlerini biliyoruz. En zorlu maçların bile kolay geçtiğini biliyoruz. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. İstanbul'a tabii ki kazanmak için gideceğiz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puan alırız" diye iddialı konuştu.