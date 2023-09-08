Samsunspor, Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak

Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen arada pazar günü Nuri Asan Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor, Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak
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08 Eylül 2023 16:49
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen arada pazar günü Nuri Asan Tesisleri'nde karşılaşacağı Giresunpor hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. 

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde milli ara nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını sürdürdü. 

Kırmızı-Beyazlılar, pazar günü 16.30'da Nuri Asan Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden  Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon, sınırlı alanda oyun, orta ve şut çalışması yaptı. Yeni transferler Ercan Kara, Landry Dimata, Carlo Holse ve Flavien Tait de aantrenmanlarda yer aldı.

 
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