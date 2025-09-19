19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu hakkında konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 17:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması!
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, önceki haftalarda oynanan karşılaşmalar ve futbolcuların son durumları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de oynadıkları son 3 karşılaşmada da istediklerini alamadıklarını söyleyen Fuat Çapa, "Antalyaspor karşılaşması bizim adımıza biraz şanssız geçti. Pozisyon anlamında iki tarafın da üretmediği bir maçtı. Özellikle iyi başlayan bir mücadeleyi bu şekilde bitirmek bizi üzdü. Çünkü normalde beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı mağlup tamamladık. Kasımpaşa maçı ise tamamen beklemediğimiz bir sonuç oldu. Emre, Sousa ve Soner Aydoğdu sakatlıkları nedeniyle oynayamadıkları için ofansif anlamda farklı bir dizilişe gitmek zorunda kaldık. Yedek kulübemiz yeterli değildi. Erteleme maçı olduğu için Coulibaly ve Cherif Ndiaye'yi de listeye yazma şansımız yoktu. Böylece 5 ofansif oyuncumuzu sahaya süremedik" diye konuştu.

'KARAGÜMRÜK KARŞISINDA GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Coulibaly ve Cherif Ndiaye'nin yeniden oynayabilecek olmalarının kırmızı-beyazlı takım için çok büyük avantaj olduğunu belirten Çapa, "Rakipler artık Samsunspor'a geçen sezonki gibi bakmıyor, çok daha farklı bir ciddiyetle hazırlanıyorlar. Karagümrük karşılaşmasının ardından deplasman maçlarımız yeniden başlayacak. Bizim adımıza önemli bir mücadele olacak ve tabii ki galip gelmek istiyoruz. Burada en büyük artımız Coulibaly ve Cherif Ndiaye'nin yeniden oynayabilecek olması. Onlar kadroda yer alacak. İlk 11'de olup olmayacakları hocanın kararı ama ofansif anlamda daha fazla alternatifimiz olacak. Kulübemiz güçlenecek ve bu da bizi daha güçlü kılacak. Sousa, Emre ve Soner Aydoğdu ise sakatlıklarından dolayı milli araya kadar takımda forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.


