Samsunspor'dan kaleye takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.