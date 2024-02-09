Samsunspor'dan kaleye takviye

Samsunspor, Sivasspor'dan ayrılan kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan kaleye takviye
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09 Şubat 2024 16:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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