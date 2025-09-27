27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-129'
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-186'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-268'
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
3-690'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
1-357'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan hakem tepkisi!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım maçın ardından hakem kararlarına sert eleştirilerde bulundu.

"HAKEM OYUNA MÜDAHALE ETTİ" 

Yıldırım, karşılaşmayı cep telefonundan izlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Maçı cep telefonumdan izledim. Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulu es geçti. Peşinden golü yedik."

NDIAYE'NİN KIRMIZI KARTI 

Başkan Yıldırım, Ndiaye'nin gördüğü kırmızı karta da tepki gösterdi:

"Cep telefonumdan bile görüyorum. Orada ilk rakip oyuncu vuruyor. İkisi de kendini yere salıyor. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu ve hakem ikinci sarıdan bize kırmızıyı gösterince maçın şekli tamamen değişti."

"FENERBAHÇE MAÇINI KAYBEDELİM DİYE YAPIYORLAR"  

Sözlerine daha da sert çıkan Yıldırım, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına vurgu yaptı:

"Yeter artık! Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. MHK Başkanına söylüyorum. Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Ayıp ya! Rezalet!"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 8 4 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 5 15 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
