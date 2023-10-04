Samsunspor'da yeni direktör Fuat Çapa

Samsunspor Kulübü, futbol direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getirdiğini açıkladı.



İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:



"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen "Futbol Direktörlüğü" görevine Sayın Fuat Çapa getirilmiştir.



Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Sayın Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır.



Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."



