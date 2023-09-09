Samsunspor'da Moussa Sissoko gerçeği

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransız futbolcu Moussa Sissoko ile anlaştıklarını, sonra transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Samsunspor'da Moussa Sissoko gerçeği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2023 16:28
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Haber Global'e yaptığı açıklamada çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

34 yaşındaki Fransız futolcu Moussa Sissoko ile anlaştıktan sonra transferden vazgeçtiklerini söyleyen Yıldırım, "İlk kez açıklıyorum; Türkiye'de kimse bilmiyor. Moussa Sissoko'yla anlaşmıştım. 2+1 yıllık sözleşmeyle getiriyorduk. Sonrasında Flavien Tait ismi çıktı. Damien Comolli'yle görüştüm. 'Kesinlikle Tait' dedi. Biz de onu tercih ettik." ifadelerini kullandı.

MOUSSA SISSOLO KİMDİR?

Moussa Sissoko 16 Ağustos 1989 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur. Orta saha mevkiinde oynayan Sissoko sağ ayağını kullanmaktadır.

KARİYERİ

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Sissoko, kariyerinde Toulouse, Newcastle United, Tottenham ve Watford formaları giydi. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu güçlü fiziği ve ileriye top taşımasıyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sissoko 2016 yılında Newcastle United'den Tottenham'a 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery