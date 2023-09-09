Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Haber Global'e yaptığı açıklamada çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.



34 yaşındaki Fransız futolcu Moussa Sissoko ile anlaştıktan sonra transferden vazgeçtiklerini söyleyen Yıldırım, "İlk kez açıklıyorum; Türkiye'de kimse bilmiyor. Moussa Sissoko'yla anlaşmıştım. 2+1 yıllık sözleşmeyle getiriyorduk. Sonrasında Flavien Tait ismi çıktı. Damien Comolli'yle görüştüm. 'Kesinlikle Tait' dedi. Biz de onu tercih ettik." ifadelerini kullandı.



MOUSSA SISSOLO KİMDİR?



Moussa Sissoko 16 Ağustos 1989 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur. Orta saha mevkiinde oynayan Sissoko sağ ayağını kullanmaktadır.



KARİYERİ



Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Sissoko, kariyerinde Toulouse, Newcastle United, Tottenham ve Watford formaları giydi. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu güçlü fiziği ve ileriye top taşımasıyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sissoko 2016 yılında Newcastle United'den Tottenham'a 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.











