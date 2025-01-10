Samsunspor'da Kayseri öncesi 5 isim sınırda

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.



Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı takım, Bellona Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.



- 5 isim ceza sınırında



Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.







