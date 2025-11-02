Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Son 16 turuna kalacağız '

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
1-052'
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
0-055'
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
1-052'
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-156'
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
1-012'
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-012'
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-042'
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
0-011'
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-012'
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-381'
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
1-039'
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
0-142'
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Son 16 turuna kalacağız "

Samsunspor Başkan Vekili Bilen, özel açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Kasım 2025 16:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Son 16 turuna kalacağız '
Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Dikkatli bir oyunla Hamrun'u geçmemiz halinde yüzde 99 ihtimalle son 16 turuna kalacağımızı düşünüyorum. Sonrasında evimizde AEK ile oynayacağımız bir maç ve iki deplasman karşılaşmamız var. Bu maçlardan alacağımız bir puanın bile bizi doğrudan bir üst tura, hatta ilk sekize taşıma ihtimali bulunuyor" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'de bugün deplasmanda oynayacakları Tümosan Konyaspor maçı ile perşembe günü kendi sahasında UEFA Konferans liginde karşılaşacağı Hamrun Sprants maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor beraberliğini Konyaspor'u yenerek telafi etmek istediklerini belirten Veysel Bilen, "Takım olarak moralliyiz. Geçen hafta kendi sahamızda berabere kalarak kaybettiğimiz iki puanı bu maçta telafi etmek istiyoruz. Karşımızda güçlü bir takım var ancak hedeflerimiz doğrultusunda puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hedefimiz elbette 3 puan, fakat olmazsa en azından bir puan almak istiyoruz" diye konuştu.

"DENİZİ GEÇİP DEREDE BOĞULMAMALIYIZ"


UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında alınan 3 puanın ardından Hamrun Spartans'ı da yenerek son 16'ya kalmak istediklerini belirten Bilen, "Maçın ardından hiç ara vermeden Hamrun Spartans karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız. Perşembe günü, taraftarımızın desteğiyle Hamrun'u yenmeyi hedefliyoruz. Dinamo Kiev galibiyetimizin anlam kazanması için Hamrun'u mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Yani denizi geçip derede boğulmamalıyız. Dikkatli bir oyunla Hamrun'u geçmemiz halinde yüzde 99 ihtimalle son 16 turuna kalacağımızı düşünüyorum. Sonrasında evimizde AEK ile oynayacağımız bir maç ve 2 deplasman karşılaşmamız var. Bu maçlardan alacağımız bir puanın bile bizi doğrudan bir üst tura, hatta ilk sekize taşıma ihtimali bulunuyor" dedi.

Bilet fiyatlarında da gerekeni yaptıklarının altını çizen Bilen, "Başkanımız, bilet konusunda sağ olsun büyük bir anlayış gösterdi. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık, şimdi söz taraftarda. Daha önce bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle stadın dolmadığı söyleniyordu. Bu kez biz gereğini yaptık, onlardan da mazeretsiz, amasız, fakatsız o akşam stadı doldurmalarını bekliyoruz. Maç saati uygun, hava koşulları uygun, bilet fiyatları uygun. O halde taraftarımızın takımının yanında olması gerekiyor. Dünyanın en mükemmel taraftarlarına sahibiz ve onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
