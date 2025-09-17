Samsun'da gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'de erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Samsunspor ve Kasımpaşa zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kalede etkili olmaya çalıştılar ancak sonuç alamadılar.
Gol çıkmayan maçın ardından Samsunspor 8, Kasımpaşa ise 4 puana ulaştı.
Süper Lig'de hafta sonu Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
