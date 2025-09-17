17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-250'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-149'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-148'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-050'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-251'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Samsun'da gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı.

calendar 17 Eylül 2025 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsun'da gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'de erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Samsunspor ve Kasımpaşa zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kalede etkili olmaya çalıştılar ancak sonuç alamadılar.

Gol çıkmayan maçın ardından Samsunspor 8, Kasımpaşa ise 4 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta sonu Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
