Şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları yenilendi.

Haber; Sporx.com
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Şampiyonluk oranları değişti!
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16 Ocak 2023 19:49
Süper Lig'de 19. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Deplasmanda Gaziantep FK'yı 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin oranı 1.85'ten 1.80'e düştü.

Sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden ve ligde 8'de 8 yapan Galatasaray'ın oranı ise 2.00 olarak duyuruldu. Sarı-kırmızılıların geçen haftaki oranı ise 2.10'du.

Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oranı ise 8'den 8.50'ye yükseldi.

Sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oranı da 15'ten 14'e düştü.

Öte yandaN Başakşehir'in şampiyonluğuna 16, Adana Demirspor'a ise 35 oran verildi.

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