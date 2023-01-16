Şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 19. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.Deplasmanda Gaziantep FK'yı 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin oranı 1.85'ten 1.80'e düştü.Sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden ve ligde 8'de 8 yapan Galatasaray'ın oranı ise 2.00 olarak duyuruldu. Sarı-kırmızılıların geçen haftaki oranı ise 2.10'du.Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oranı ise 8'den 8.50'ye yükseldi.Sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oranı da 15'ten 14'e düştü.Öte yandaN Başakşehir'in şampiyonluğuna 16, Adana Demirspor'a ise 35 oran verildi.