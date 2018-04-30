Şampiyonluğun kaderi Ege'den geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı derbide 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Galatasaray, ligin son 3 haftasında 2 kez Ege deplasmanına çıkacak.
Ligde pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak Galatasaray, 33'üncü haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladıktan sonra sezonu İzmir'de Bornova Stadı'ndaki Göztepe deplasmanıyla bitirecek.
Son 3 haftaya 66 puanla takipçileri Medipol Başakşehir'in 1, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde giren Sarı kırmızılı takım, bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp sadece Fenerbahçe ile berabere kalırken deplasmanda ise 15 maçta 6 galibiyet elde edebildi.
Galatasaray, dış sahada bu sezon 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Terim'in ekibi, şampiyonluk yolunda bu haftaki rakibi eski futbolcusu Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisarspor'u ligde evinde ilk yarıda 4-2 mağlup etti. Akhisar'ı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 18 Nisan'da evindeki rövanşı ise 2-0 kaybedip finali rakibine kaptırdı. Fatih Terim'in öğrencileri sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki Göztepe maçını da 3-1 kazanmayı başardı.
Öte yandan Akhisar'da pazar günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin Salı günü satışa çıkması bekleniyor.
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Ligde pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak Galatasaray, 33'üncü haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladıktan sonra sezonu İzmir'de Bornova Stadı'ndaki Göztepe deplasmanıyla bitirecek.
Son 3 haftaya 66 puanla takipçileri Medipol Başakşehir'in 1, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde giren Sarı kırmızılı takım, bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp sadece Fenerbahçe ile berabere kalırken deplasmanda ise 15 maçta 6 galibiyet elde edebildi.
Galatasaray, dış sahada bu sezon 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Terim'in ekibi, şampiyonluk yolunda bu haftaki rakibi eski futbolcusu Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisarspor'u ligde evinde ilk yarıda 4-2 mağlup etti. Akhisar'ı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 18 Nisan'da evindeki rövanşı ise 2-0 kaybedip finali rakibine kaptırdı. Fatih Terim'in öğrencileri sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki Göztepe maçını da 3-1 kazanmayı başardı.
Öte yandan Akhisar'da pazar günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin Salı günü satışa çıkması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın