Şampiyonlar Ligi'ne katılım kuralları belirlendi

UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda yeni sisteme geçildiğini duyurdu. Türkiye'den katılım 1+1 şeklinde olacak ancak Fransa ve Çek Cumhuriyeti için bazı opsiyonlar yaratıldı.Şampiyonlar Ligi'ne 26 takım, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 17 takım doğrudan katılma hakkı kazanacak.Yeni uygulamayla birlikte Süper Lig'i ikinci sırada bitirecek takımın, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde karşılaşabileceği ekipler:Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni katılım kuralları ile beraber, Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım; Fransa ve Rusya lig üçüncüsü, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Çekya, İsviçre, Hollanda, Yunanistan, Avusturya Ligi'nin ikincileri ile karşılaşacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ülkelerin yapacağı katılımlar, Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu (1), son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu (1), UEFA sıralamasında yer alan ilk dört ülke liginin ilk 4 takımları -İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya-(16), 5. ve 6. ülke -Fransa, Rusya- liglerinin ilk iki takımları (4) ve Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı -Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye-7. ve 10. sıralamada yer alan ülkelerin şampiyonları (4) şeklinde belirlendi.UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa, bu hak Çek Cumhuriyeti şampiyonuna devredilecekUEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, bu hak Fransa Ligi'nin 5'inci sırasındaki takıma devredilecek.Bir ülke grup aşamasında en fazla 5 takıma sahip olabilir*26 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına -UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kazananları dahil- 6 takımın oynayabileceği bir tura doğrudan giriş yapacak.*UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen her takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci bir şans yakalamaya devam edecek.*UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi için (elemeli bir mini turnuva olarak oynanan ve çift maçlı eleme sistemiyle) bir ön eleme turu olacak.*Formatta gruplarda bugünden itibaren herhangi bir değişiklik olmayacak