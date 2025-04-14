Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşları oynanacak ve yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!
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14 Nisan 2025 12:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde salı ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Salı:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

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