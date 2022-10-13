Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım son 16'yı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanan 4. hafta maçlarının tamamlanması sonrası 5 takım son 16 turunu garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım son 16'yı garantiledi
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13 Ekim 2022 01:52
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.

Salı günü oynanan karşılaşmalarla birlikte sona eren 4. hafta sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Bayern, Club Brugge, Manchester City, Real Madrid ve Napoli tur atlamayı erkenden garantiledi.

Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Napoli 4-2 Ajax

Rangers 1-7 Liverpool

B Grubu

Atletico Madrid 0-0 Club Brugge

Bayern Leverkusen 0-3 Porto

C Grubu

Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih: 

Barcelona 3-3 Inter

D Grubu

Sporting 0-2 Olimpik Marsilya: 

Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt: 

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