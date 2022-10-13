Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım son 16'yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.
Salı günü oynanan karşılaşmalarla birlikte sona eren 4. hafta sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Bayern, Club Brugge, Manchester City, Real Madrid ve Napoli tur atlamayı erkenden garantiledi.
Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Napoli 4-2 Ajax
Rangers 1-7 Liverpool
B Grubu
Atletico Madrid 0-0 Club Brugge
Bayern Leverkusen 0-3 Porto
C Grubu
Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih:
Barcelona 3-3 Inter
D Grubu
Sporting 0-2 Olimpik Marsilya:
Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.
Salı günü oynanan karşılaşmalarla birlikte sona eren 4. hafta sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Bayern, Club Brugge, Manchester City, Real Madrid ve Napoli tur atlamayı erkenden garantiledi.
Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Napoli 4-2 Ajax
Rangers 1-7 Liverpool
B Grubu
Atletico Madrid 0-0 Club Brugge
Bayern Leverkusen 0-3 Porto
C Grubu
Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih:
Barcelona 3-3 Inter
D Grubu
Sporting 0-2 Olimpik Marsilya:
Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt:
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