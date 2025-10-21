21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

calendar 21 Ekim 2025 11:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.

19.45 BARCELONA - OLYMPIAKOS

İlk maçında Newcastle'ı yendikten sonra PSG'ye evinde kaybeden Barça, yara sarmak için Olympiakos ile karşılaşacak. İlk 2 maçında sadece Pafos'tan 1 puan alabilen Olympiakos ise mucize peşinde olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: SzczEsny; Ronald Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Casado, Pedri; Yamal, De Jong, Fermn Lopez; Rashford

Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Hezze, Dani Garcia; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi

19.45 KAIRAT - PAFOS

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan iki takım Almatı'da karşı karşıya gelecek. Kairat, ilk puanları ve ilk galibiyeti için sahada olacak. İlk maçında Olympiakos ile berabere kalıp Bayern Münih'e 5-1 yenilen Pafos ise ilk galibiyetini hedefleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad, Gromyko; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

Pafos: Michael; David Luiz, Goldar, Luckassen; Pileas, Sunjic, Pepe, Jaja; Dragomir, Anderson, Orsic

22.00 ARSENAL - ATLETICO MADRID

İlk iki maçında Athletic Bilbao ve Olympiakos'u 2-0'lık skorlarla yenen Arsenal, 3'te 3 için evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol devi, ilk maçında Liverpool'a 3-2 yenildi ve Frankfurt'a karşı 5-1 gibi sükseli bir skor aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Barrios; Alvarez, Sörloth

22.00 LEVERKUSEN - PARIS SAINT GERMAIN

Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı ise 2-1 yenerek iddialı bir başlangıç yapan son şampiyon, Bayer Leverkusen deplasmanında. Alman ekibi ise ilk iki maçında Kopenhag ve PSV ile berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Poku, Echeverri; Kofane

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Lee; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola

22.00 KOPENHAG - BORUSSIA DORTMUND

Kopenhag, ilk maçında Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Azerbaycan deplasmanında Karabağ'a yenildi. Dortmund ise Juventus ile 4-4 berabere kaldığı ve 3 puanı kaçırdığı maçın ardından Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi flaş bir skorla mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Kotarski; Meling, Pereira, Garanaga, Suzuki; Achouri, Clem, Lerager, Larsson; Dadason, Claesson

Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Yan Couto; Brandt, Beier; Guirassy

22.00 NEWCASTLE - BENFICA

Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra Union Saint-Gilloise'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Newcastle, Karabağ ve Chelsea karşısında puan alamayan Jose Mourinho'nun takımı Benfica'yı ağırlayacak. Benfica, Ada'da yenilirse 3'te 0 yapmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Aursnes; Lukebakio, Pavlidis, Sudakov

22.00 PSV EINDHOVEN - NAPOLI

İlk maçında Union Saint-Gilloise'ye 3-1 kaybederek şok olan PSV, ikinci maçında Leverkusen ile berabere kaldı. Manchester City'e 2-1 yenilip Sporting'i 2-1 yenen Napoli ise burada kazanıp üst sıralara tırmanmak isteyecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven: Kovar; Dest; Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca

22.00 UNION SG - INTER

PSV'yi deplasmanda 3-1 yenip Newcastle'a evinde 4-0 yenilen USG, sahasında Inter'e karşı sürpriz yapmak isteyecek. Üst üste maçlar kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax ve Slavia Prag'a karşı galip gelip 2'de 2 yapan Inter, 3 maçta 9 puan için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Burgess, Mac Allister, Leysen; Patris, Zorgane, Rasmussen, Boufal; El Hadj, Niang; Florucz

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Bonny

22.00 VILLARREAL - MANCHESTER CITY

Tottenham'a yenilip Juventus ile berabere kalan Villarreal, bir diğer Avrupa devini sahasında ağırlayacak. Napoli'yi 2-0 yenerek başlayan Manchester City, ikinci maç haftasında Monaco ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bobb, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
