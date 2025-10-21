Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 BARCELONA - OLYMPIAKOS
İlk maçında Newcastle'ı yendikten sonra PSG'ye evinde kaybeden Barça, yara sarmak için Olympiakos ile karşılaşacak. İlk 2 maçında sadece Pafos'tan 1 puan alabilen Olympiakos ise mucize peşinde olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: SzczEsny; Ronald Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Casado, Pedri; Yamal, De Jong, Fermn Lopez; Rashford
Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Hezze, Dani Garcia; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi
19.45 KAIRAT - PAFOS
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan iki takım Almatı'da karşı karşıya gelecek. Kairat, ilk puanları ve ilk galibiyeti için sahada olacak. İlk maçında Olympiakos ile berabere kalıp Bayern Münih'e 5-1 yenilen Pafos ise ilk galibiyetini hedefleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad, Gromyko; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho
Pafos: Michael; David Luiz, Goldar, Luckassen; Pileas, Sunjic, Pepe, Jaja; Dragomir, Anderson, Orsic
22.00 ARSENAL - ATLETICO MADRID
İlk iki maçında Athletic Bilbao ve Olympiakos'u 2-0'lık skorlarla yenen Arsenal, 3'te 3 için evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol devi, ilk maçında Liverpool'a 3-2 yenildi ve Frankfurt'a karşı 5-1 gibi sükseli bir skor aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Barrios; Alvarez, Sörloth
22.00 LEVERKUSEN - PARIS SAINT GERMAIN
Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı ise 2-1 yenerek iddialı bir başlangıç yapan son şampiyon, Bayer Leverkusen deplasmanında. Alman ekibi ise ilk iki maçında Kopenhag ve PSV ile berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Poku, Echeverri; Kofane
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Lee; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola
22.00 KOPENHAG - BORUSSIA DORTMUND
Kopenhag, ilk maçında Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Azerbaycan deplasmanında Karabağ'a yenildi. Dortmund ise Juventus ile 4-4 berabere kaldığı ve 3 puanı kaçırdığı maçın ardından Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi flaş bir skorla mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Kotarski; Meling, Pereira, Garanaga, Suzuki; Achouri, Clem, Lerager, Larsson; Dadason, Claesson
Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Yan Couto; Brandt, Beier; Guirassy
22.00 NEWCASTLE - BENFICA
Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra Union Saint-Gilloise'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Newcastle, Karabağ ve Chelsea karşısında puan alamayan Jose Mourinho'nun takımı Benfica'yı ağırlayacak. Benfica, Ada'da yenilirse 3'te 0 yapmış olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Aursnes; Lukebakio, Pavlidis, Sudakov
22.00 PSV EINDHOVEN - NAPOLI
İlk maçında Union Saint-Gilloise'ye 3-1 kaybederek şok olan PSV, ikinci maçında Leverkusen ile berabere kaldı. Manchester City'e 2-1 yenilip Sporting'i 2-1 yenen Napoli ise burada kazanıp üst sıralara tırmanmak isteyecek.
MUHTEMEL 11'LER
PSV Eindhoven: Kovar; Dest; Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca
22.00 UNION SG - INTER
PSV'yi deplasmanda 3-1 yenip Newcastle'a evinde 4-0 yenilen USG, sahasında Inter'e karşı sürpriz yapmak isteyecek. Üst üste maçlar kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax ve Slavia Prag'a karşı galip gelip 2'de 2 yapan Inter, 3 maçta 9 puan için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Burgess, Mac Allister, Leysen; Patris, Zorgane, Rasmussen, Boufal; El Hadj, Niang; Florucz
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Bonny
22.00 VILLARREAL - MANCHESTER CITY
Tottenham'a yenilip Juventus ile berabere kalan Villarreal, bir diğer Avrupa devini sahasında ağırlayacak. Napoli'yi 2-0 yenerek başlayan Manchester City, ikinci maç haftasında Monaco ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bobb, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 BARCELONA - OLYMPIAKOS
İlk maçında Newcastle'ı yendikten sonra PSG'ye evinde kaybeden Barça, yara sarmak için Olympiakos ile karşılaşacak. İlk 2 maçında sadece Pafos'tan 1 puan alabilen Olympiakos ise mucize peşinde olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: SzczEsny; Ronald Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Casado, Pedri; Yamal, De Jong, Fermn Lopez; Rashford
Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Hezze, Dani Garcia; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi
19.45 KAIRAT - PAFOS
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan iki takım Almatı'da karşı karşıya gelecek. Kairat, ilk puanları ve ilk galibiyeti için sahada olacak. İlk maçında Olympiakos ile berabere kalıp Bayern Münih'e 5-1 yenilen Pafos ise ilk galibiyetini hedefleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad, Gromyko; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho
Pafos: Michael; David Luiz, Goldar, Luckassen; Pileas, Sunjic, Pepe, Jaja; Dragomir, Anderson, Orsic
22.00 ARSENAL - ATLETICO MADRID
İlk iki maçında Athletic Bilbao ve Olympiakos'u 2-0'lık skorlarla yenen Arsenal, 3'te 3 için evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol devi, ilk maçında Liverpool'a 3-2 yenildi ve Frankfurt'a karşı 5-1 gibi sükseli bir skor aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Barrios; Alvarez, Sörloth
22.00 LEVERKUSEN - PARIS SAINT GERMAIN
Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı ise 2-1 yenerek iddialı bir başlangıç yapan son şampiyon, Bayer Leverkusen deplasmanında. Alman ekibi ise ilk iki maçında Kopenhag ve PSV ile berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Poku, Echeverri; Kofane
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Lee; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola
22.00 KOPENHAG - BORUSSIA DORTMUND
Kopenhag, ilk maçında Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Azerbaycan deplasmanında Karabağ'a yenildi. Dortmund ise Juventus ile 4-4 berabere kaldığı ve 3 puanı kaçırdığı maçın ardından Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi flaş bir skorla mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Kotarski; Meling, Pereira, Garanaga, Suzuki; Achouri, Clem, Lerager, Larsson; Dadason, Claesson
Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Yan Couto; Brandt, Beier; Guirassy
22.00 NEWCASTLE - BENFICA
Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra Union Saint-Gilloise'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Newcastle, Karabağ ve Chelsea karşısında puan alamayan Jose Mourinho'nun takımı Benfica'yı ağırlayacak. Benfica, Ada'da yenilirse 3'te 0 yapmış olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Aursnes; Lukebakio, Pavlidis, Sudakov
22.00 PSV EINDHOVEN - NAPOLI
İlk maçında Union Saint-Gilloise'ye 3-1 kaybederek şok olan PSV, ikinci maçında Leverkusen ile berabere kaldı. Manchester City'e 2-1 yenilip Sporting'i 2-1 yenen Napoli ise burada kazanıp üst sıralara tırmanmak isteyecek.
MUHTEMEL 11'LER
PSV Eindhoven: Kovar; Dest; Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca
22.00 UNION SG - INTER
PSV'yi deplasmanda 3-1 yenip Newcastle'a evinde 4-0 yenilen USG, sahasında Inter'e karşı sürpriz yapmak isteyecek. Üst üste maçlar kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax ve Slavia Prag'a karşı galip gelip 2'de 2 yapan Inter, 3 maçta 9 puan için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Burgess, Mac Allister, Leysen; Patris, Zorgane, Rasmussen, Boufal; El Hadj, Niang; Florucz
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Bonny
22.00 VILLARREAL - MANCHESTER CITY
Tottenham'a yenilip Juventus ile berabere kalan Villarreal, bir diğer Avrupa devini sahasında ağırlayacak. Napoli'yi 2-0 yenerek başlayan Manchester City, ikinci maç haftasında Monaco ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bobb, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland