Şampiyonlar Ligi için günün iddaa tahminleri

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Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı salı günkü maçlarla başlayacak. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 4 maç sonunda büyük bir mücadele var ve 3 takım üst tur için şansını ciddi ciddi devam ettiriyor. Özellikle de geçen hafta Atalanta'nın Liverpool deplasmanında aldığı 3 puan işleri iyice karıştırdı. Grupta final maçlarından birisi bu hafta Anfield Road'da oynanacak ve Liverpool sahasında Ajax karşısında hayati mücadele verecek. Klopp ve öğrencileri açısından bu sezon beklenenin daha altında bir performansla başladı. Açıkçası Ajax'ın da bu deplasmanda alacağı sonuç, gruptaki yolunu belirleyecek. Ben İngilizlerin hem tecrübe hem de kalite farkı ile bu karşılaşmada bir adım önde olduğunu düşünüyorum. 1 seçimi ideal seçim olacaktır.Alisson; N Williams, R Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, ManeOnana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Labyad, Klaassen, Gravenberch; Neres, Traore, TadicŞampiyonlar Ligi B Grubu'nda M.Gladbach sahasında İnter ile karşı karşıya gelecek. Grupta işler iyice karışmış durumda ve özellikle de Alman ekibi Gladbach aldığı sonuçlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 2 maç kala grupta zirvede yer alan Yeşil-Beyazlılar, bu maçı kazanarak işi bitirmek istiyor. İnter açısındansa geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Devler Ligi, büyük hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Conte ve öğrencileri kalan çok az şansını da bu maçla devam ettirmek istiyorlar. Ben Almanya'da keyifli bir 90 dakika ve karşılıklı goller bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olacaktır.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; EmboloHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, MartinezŞampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grubun açılış maçında birçok eksikle çıktığı Madrid deplasmanında herkesi şoke eden 3 puan alan Shakhtar grupta son 2 maça girerken az da olsa şansını devam ettiriyor. Elbette işleri hiç kolay değil ve bu maçı kesinlikle kazanmaları gerekiyor. Real Madrid ise adeta kabustan uyandı ve İnter karşısında 2 maçta aldığı 6 puanla kendine geld. Bu maçı da kazanıp işi bitirmek istiyorlar. Ben Zidane ve öğrencilerinin zor da olsa maçı kazanacağını ve yoluna devam edeceğini düşünüyorum. 2 seçimi ideal tercih olarak gözüküyor.Pyatov; Dodo, Bondar, Matvienko, Cipriano; Maycon, Antonio; Tete, Marlos, Solomon; MoraesCourtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Odegaard; Vinicius, Benzema, RodrygoUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Marsilya sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Bu maç öncesinde ev sahibi ekip, 0 puanla son sırada, konuk Olympiakos ise 3 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor. Marsilya gruptaki maçlarda gol dahi atamadı. Bu maçta da puan kaybederlerse Avrupa defterini kapatacaklar. Konuk ekip ise bu deplasmandan puan çıkartması halinde en kötü ihtimalle Avrupa Ligi'ne gidecek. Marsilya ligdeki son 3 maçını kazandı. Bu maçlarda iyi sinyaller de verdiler. Olympiakos ise ligde henüz mağlup olmadı. Marsilya'nın son şansı, Fransızlar, Avrupa'daki ilk puan ya da puanlarını alır. Önerim Marsilya kaybetmez. Alternatif 2-3 gol.Mandanda- Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Rongier, Camara, Cuisance, Thauvin, Payet, BenedettoSa- Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas, M'Vila, Bouchalakis, Masouras, Fortounis, Camara, El-ArabiUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Porto sahasında Manchester City'i konuk edecek. Grupta ilk iki sırada yer alan takımların karşılaşmasında puanların paylaşılması halinde iki takımda gruptan çıkmayı garantileyecek. Porto uzun zamandır kaybetmiyor. Son 5 maçında da kazanan Portekizliler, bu 5 maçta sadece 1 gol yedi. City ise ligdeki son maçında Burnley'i 5-0 ile geçti. Onlarda kötü dönemi geride bıraktılar. Son 5 maçlık periyotta sadece 1 kere yenildiler. Porto'da Grujic cezalı. Pepe'nin durumu ise belirsiz. City'de ise Aguero ve Ake'nin durumları maç saatimde belli olacak. Porto biraz daha savunmada kalacaktır. Çok gol izleyeceğimizi düşünmüyorum.Marchesin- Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi, Oliviera, Corona, Otavio, Diaz, MaregaEderson- Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Bruyne, Sterling, JesusŞampiyonlar Ligi A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Bayern, gruptaki tüm maçlarını kazanarak liderliğini garantiledi. Atletico ise 4 maçın 3'ünde puan kaybetti. En azından ikinciliklerini rahat alacaklarını düşünüyordum. Bu maçta da kayup yaşarlarsa o bile sıkıntıya girecek. Ev sahibi ekipte Costa ve Vrsaljko yok. Suares ve Torreira'nın durumları ise belirsiz. Bayern'de ise eksik listesi kabarık. Neuer, Lewandowski, Kimmich, Davies, Tolisso ve Goretzka forma giyemeyecek. Madrid, en azından sahasında kaybetmeyecektir. Ancak oran yükseltmek için 2-3 gol tercihini değerlendirebilirizOblak- Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Llorente, Koke, Niguez, Carrasco, Correa, FelixNübel- Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Martinez, Sane, Müller, Musiala, Costa, Moting