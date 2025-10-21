21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Şampiyonlar Kupası'nda dev maç: Fenerbahçe - Ziraat Bankkart!

Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

calendar 21 Ekim 2025 10:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Kupası'nda dev maç: Fenerbahçe - Ziraat Bankkart!
Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Malatya'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, saat 17.30'da Orduzu Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 takımın 4'er şampiyonluğu var

Kupayı 4'er kez müzesine götüren Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor. Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor'un ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:


TakımŞampiyonlukYıl
Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020
Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018
Ziraat Bankası 4 2010, 2021, 2022, 2023
Galatasaray 1 2019
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009
Arkas Spor 1 2024
 
 

