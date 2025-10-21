Şampiyonlar Kupası'nda dev maç: Fenerbahçe - Ziraat Bankkart!

Takım Şampiyonluk Yıl Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020 Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018 Ziraat Bankası 4 2010, 2021, 2022, 2023 Galatasaray 1 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009 Arkas Spor 1 2024

Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Malatya'da oynanacak.İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, saat 17.30'da Orduzu Spor Salonu'nda yapılacak.Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.Kupayı 4'er kez müzesine götüren Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor. Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor'un ise birer şampiyonluğu bulunuyor.Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.