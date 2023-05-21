Şampiyon Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti

Şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Chelsea'yi Julian Alvarez'in tek golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyon Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti
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21 Mayıs 2023 19:52
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 19:55
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Şampiyonluğunu maç öncesinde Arsenal'in Nottingham'a yenilmesiyle garantileyen Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 88'e yükseltti. Bu sezon hedeflerinin çok uzağında olan Chelsea, bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek. Chelsea ise Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşacak.

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