Şampiyon hoca, Lille'den ayrıldı

Lille'i şampiyon yapan teknik direktörü Christophe Galtier, ayrılık kararı aldığını açıkladı.



54 yaşındaki antrenör, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum." dedi.



3 takımın da kendisini istediğini kaydeden Galtier, "Lyon, Nice ve Napoli'nin bir ilgisi var. Lyon değerli bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olmaları da önemli değil." ifadelerini kullandı.



2017'de Lille'in başına geçen Fransız teknik adam, 152 maçta 1,74 puan ortalaması yakaladı.



