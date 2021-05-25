Şampiyon hoca, Lille'den ayrıldı

Fransa Ligue 1'de Lille'i şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Christophe Galtier, takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Şampiyon hoca, Lille'den ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2021 20:00
Lille'i şampiyon yapan teknik direktörü Christophe Galtier, ayrılık kararı aldığını açıkladı.

54 yaşındaki antrenör, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum." dedi.

3 takımın da kendisini istediğini kaydeden Galtier, "Lyon, Nice ve Napoli'nin bir ilgisi var. Lyon değerli bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olmaları da önemli değil." ifadelerini kullandı.

2017'de Lille'in başına geçen Fransız teknik adam, 152 maçta 1,74 puan ortalaması yakaladı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.