Sami Uğurlu: 'Galatasaray'ı yenmek için en iyiyi oynamalıyız'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar küme düşme yarışında önemli olduğunu söyleyen Sami Uğurlu, "Büyük bir kitle şampiyonluk yarışına odaklanmış durumda ancak muhteşem bir küme düşmeme yarışı da mevcut şu anda. Şu an tüm teknik direktörler birleşsek ve bir tahmin yapsak herkesin tahmini birbirinden farklı çıkar. Maçlar içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Karagümrük-Konyaspor maçı var mesela ama kimin kazanacağı hiç belli değil." ifadelerini kullandı.



"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"



Şampiyonluk yarışını fazla umursamadıklarını kendi oyunlarını oynadıklarını söyleyen Sami Uğurlu şu ifadeleri kullandı:



"Herkes şu duruma odaklanıyor, 'Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa kazanırsa Fenerbahçe şampiyonluk olur' bu durum bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim Galatasaray ile oynayacağımız maç bizi ilgilendiriyor. Bizim kendi hedefimiz var. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışına bağlanması normal çok fazla kitle var ancak biz kendi hedeflerimiz doğrultusunda maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz."



Son olarak Galatasaray'ı değerlendiren Sami Uğurlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Galatasaray çok zorlu bir rakip. Çok güçlü bir kadroya sahip, takım olarak iyi oynamasalar bile bireysel olarak fark yaratabiliyorlar. Galatasaray'ın hafta sayısı tek hanelere indiği zaman farklı bir boyuta geçiyorlar. Son düzlüğe girildiği zaman bambaşka işler yapıyorlar. Beşiktaş maçıyla birlikte sürekli ivmelenerek yukarı çıkıyorlar. Galatasaray'ın çok güçlü olmasına rağmen sabit bir oyun planı var bizim burada ne yapabileceğimiz çok önemli. Bizim kendi oyunumuz var ancak bu tür maçları kazanabilmek için oynadığımız oyunun en iyisini ortaya koymak zorundayız. Galatasaray'ı yenmek zor ancak bizim kendi oyunumuzu oynamamız takım olarak oynamamız gerekiyor. Kalecisinden ön tarafına kadar çok güçlü bir takım Galatasaray. Mertens'in performansı çok yüksek ve her geçen gün daha da yukarı çıkıyor."





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