Sami Uğurlu: 'Bizim adımıza sevindirici'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, 2-0'dan maçı çevirip üç puan almanın kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin alt tarafında herkesin birbirine yakın olduğunu belirtti.Küme düşme potasında dahi olsa her takımın her takımı yenebildiğini ve puan alabildiğini anlatan Uğurlu,diye konuştu.İkinci yarıdaki değişikliklerle üç santrfor gibi oynamaya çalıştıklarını aktaran Uğurlu, riskleri almak zorunda olduklarını dile getirdi.Bu durumda da savunmada riskler aldıklarını belirten Uğurlu,ifadelerini kullandı.Uğurlu, Adana Demirspor'un ligin son sırasında olmasına rağmen başarılı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:Oyundan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Uğurlu, temposuz oynadıklarında ve istedikleri ritmi yakalayamadıklarında sıradanlaştıklarını vurguladı.Uğurlu, oyun formatında çok fazla tempo ve çok fazla koşmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek,değerlendirmesinde bulundu.