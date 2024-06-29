Samet Akaydin: 'Montella bana farklı hissettiriyor'

EURO 2024'te son 16'ya yükselen A Milli Takımımız'ın deneyimli stoperi Samet Akaydin, açıklamalarda bulundu.Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Samet adeta içini döktü. Milliyet'ten Senad Ok'a konuşan Samet, ilk olarak 6 puanla gruptan çıkmalarını değerlendiren milli futbolcu," dedi.Samet, Vincenzo Montella'nın kendisi için özel bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı. Montella'nın sistemine alışkın olduğunun altını çizen başarılı futbolcu,diye konuştu.Samet Akaydın zaman zaman olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef olduğunu söyledi. Milli futbolcu,diye konuştu.Fenerbahçe'de aynı sıkıntıyı yaşadığına vurgu yapan Samet,dedi.