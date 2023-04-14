Philadelphia 76ers, yardımcı koçu Sam Cassell'in Houston Rockets ile başantrenörlük pozisyonu için görüşmesine izin verdi.



53 yaşındaki Cassell, önceki yıllarda ligde en çok aranan başantrenör adaylarından biri olarak ortaya çıkmış fakat ve bu rolü henüz üstlenmemişti.



Houston ile geçmişten bir bağa sahip olan eski NBA yıldızı, takım tarafından 1993 NBA Draftı'nda seçilmiş ve ekibin 1994 ve 1995'te arka arkaya kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olmuştu.



Sekiz farklı takımın formasını giydiği 16 yıllık kariyerinde 993 maçta oynayan Cassell, kariyerini 15.7 sayı, 6.0 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.



2008-09 sezonunun ardından emekli olduktan sonra Cassell, önce Washington Wizards'ta (2009-2014) yardımcı antrenörlük yapmış, ardından hem LA Clippers'ta (2014-2020) hem de 76ers'ta Doc Rivers'ın kadrosuna katılmıştı.





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