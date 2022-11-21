Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek
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21 Kasım 2022 16:32
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, 7-11 Aralık tarihlerindeki şampiyonaya, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Yarışmalara, klasik ve makaralı yay kategorilerinde olmak üzere büyükler ile 21 yaş altı sporcuları katılacak.

 

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