Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.



Federasyonun açıklamasına göre, 7-11 Aralık tarihlerindeki şampiyonaya, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.



Yarışmalara, klasik ve makaralı yay kategorilerinde olmak üzere büyükler ile 21 yaş altı sporcuları katılacak.









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