Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazandı

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndaBüyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalya elde etti. 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Takımı, bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazandı
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18 Şubat 2022 22:53
Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan kurulu milli takım, Hollanda ile yaptığı altın madalya mücadelesinde 235-234 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yakup Yıldız'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Takımı ise Fransa'yı 233-232 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.

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