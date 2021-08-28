Salih Uçan kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Milli futbolcu Salih Uçan, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Salih Uçan, 48. dakikada rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Hakem Cüneyt Çakır tarafından ilk yarıda da sarı kartla cezalandırılan Salih Uçan, çift sarı karttla takımını 10 kişi bıraktı.



Salih Uçan, Beşiktaş'ın bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcusu oldu. Uçan ayrıca kariyerinin de ilk kırmızı kartını Fatih Karagümrük karşısında görmüş oldu.



