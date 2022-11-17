Salernitana'dan Galatasaray ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı

Dünya Kupası için liglere verilen arada LaLiga ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray 'a bir rakip de İtalya'dan çıktı. Süper Lig 'in devlerinin Salernitana ile karşı karşıya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.



Solo Salerno'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Dünya Kupası için verilen arada bir yurt dışında 10 günlük bir kamp planlıyor. Bu planlar kapsamında da Türkiye'de iki hazırlık maçı oynanacağı ifade edilmekte.



İtalyan sitesi, Salernitana'nın Aralık ayı başında Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapmayı planladığını aktardı.



Galatasaray ile karşılaşmışlardı



Salernitana, sezon öncesi 27 Temmuz'da Galatasaray ile Avusturya'da bir hazırlık maçı oynamıştı. Salernitana'da 11. dakikada Erik Botheim'ın attığı gole 13. dakikada Galatasaray'dan Haris Seferovic karşılık vermiş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ