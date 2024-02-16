Sakin şehir Köyceğiz, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu

Muğla'daki Köyceğiz Gölü, son yıllarda yurt içi ve yurt dışından gelen kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.



Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde Kano ve Kürek Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kürek takımları ile yurt dışından gelen ekipler kamp yapıyor.



Merkezin yanı sıra ilçedeki otellerde de yoğunluğa neden olan takımlar, kamp süresince Türkiye'nin 16'ncı sakin şehir ("Cittaslow) ünvanlı Köyceğiz'in doğal ve tarihi güzelliklerini de yakından görme fırsatı yakalıyor.



Sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yürütürken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buluyor.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde deniz ve göllerde bu çalışmaların daha yoğunlaştığını söyledi.



Yurt içi ve yurt dışından kulüp ve federasyonlar için Muğla ve ilçelerinin, uygun iklimi ve tesisleriyle bulunmaz bir yer olduğunu anlatan Açıkbaş, su sporlarında Köyceğiz'in de önemine dikkati çekti.



-"Milli sporcular Köyceğiz'de yetişecek"



Su sporlarını ön plana çıkaracak birçok aktive ve yatırım yaptıklarını vurgulayan Açıkbaş, şöyle konuştu:



"Köyceğiz Gölü son yıllarda Avrupa'nın en iyi kano ve kürek merkezi haline dönüşmüş durumda. Bunun en büyük göstergesi ise Avrupa'nın en ünlü kano ve kürek milli takımları periyodik aralıklarla Köyceğiz'e gelerek uzun bir süre kamp yapıyor. Bizde su sporlarında Muğla'nın bu potansiyelini ön plana çıkarmak için 2 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun karşılığını da almaya başladık. Kano başta olmak üzere birçok branşta dereceler elde etmeye başladık. Çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de bulunan kamp eğitim merkezimizi Bakanlığımıza yapmış olduğumuz müracaatla kanoda sporcu eğitim merkezine dönüştürdük."



Bu kapsamda merkezin bundan sonraki süreçte sınavla öğrenci alacağını anlatan Açıkbaş, aldıkları öğrencilerin ise Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek milli sporcular olacağını dile getirdi.



Köyceğiz'de turizm işletmeciliği yapan Mustafa Ilık ise Köyceğiz'in son yıllarda gerçekleştirilen organizasyon ve kamplarla su sporları merkezi haline geldiğini söyledi.



Önceki yıllarda özellikle kampların çoğunun Antalya ve Sakarya'da yapıldığına işaret eden Ilık, şunları kaydetti:



"Artık kürekte de kanoda da biz iddialıyız. Türkiye ve yurt dışından birçok takım kış döneminde kamp için artık Köyceğiz'e geliyor. Şu anda bizim otelimizde ve bizim bağlantımız olan otellerde Litvanya, Özbekistan milli takımı ile Özbekistan'ın paralimpikleri var. Danimarka'nın kano kulübü var. Türk genç millilerimiz, kano milli takımımız var. Civarda da yine münferit olarak gelen kulüpler var."



Sporcuların gölde ve kaldıkları otellerde sabah ve akşam antrenman yaptıklarına dikkati çeken Ilık, gölün doğal olarak güzel bir parkur olduğunu ifade etti.



Köyceğiz Gölü'nün özellikle kış aylarında sabah ve akşam çok durgun olduğunu, bu nedenle kano ve kürek sporcuların rahat antrenman yapma imkanı bulduğunu anlatan Ilık, sporcuların spor yaptığı kano ve küreklerini sıralayabileceği bir alan yapılmasının bölge için önem arz ettiğini dile getirdi.



