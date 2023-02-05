Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 45 (P) ve 90. dakikada Kabongo Kassongo kaydetti.



Konuk ekip Keçiörengücü'nde Haşim Sarman, 83. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Son beş lig maçını kazanan Sakaryaspor puanını 37'ye yükseltti. Dört hafta sonra mağlup olan Keçiörnegücü 37 puanda kaldı.



Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.





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