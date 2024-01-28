Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.



Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Ümraniyespor'un golünü 25. dakikada Melih Okutan kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise 89. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 24'e, Sakaryaspor ise 33'e yükseltti.



Gelecek hafta Ümraniyespor, Bodrum FK'yı konuk edecek. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



