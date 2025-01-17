Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karafırtınalar, iyi oynadıklarını ancak bireysel hatadan gol yediklerini ifade etti.
Mağlubiyet dolayısıyla üzgün olduklarını aktaran Sait Karafırtınalar, şunları kaydetti:
"Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı. Bu kadar iyi oynayıp, bu kadar mücadele edip emeğin karşılığını alamamak hakikaten üzücü. Bir tane bireysel hatayla mağlup oluyorsun, bu biraz acı veriyor. İki hafta önceki kadrodan 6 oynayan oyuncumuz yok. Buna rağmen Ankaragücü gibi bir takımla kafa kafaya oynamak... İlk yarı 3-4 tane pozisyon, ikinci yarı 2 tane net pozisyonumuz var. Belki o hatayı yapmasak en kötü bir 1 puan alabileceğiz, çünkü bu puanların çok değerli olduğu haftalar bunlar. Onun için mücadele edeceğiz. Giden arkadaşların yerini doldurabilirsek bizler de taraftarlarımız da sevinecek diye düşünüyorum."
Sait Karafırtınalar: "İyi oynayıp emeğin karşılığını alamadık"
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sahalarında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı." dedi.
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