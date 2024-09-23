Şahinbey Belediyespor, üçüncü oldu!

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın Vicenza takımını 1-0 yenerek üçüncü oldu.
Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, üçüncülük maçında İtalya'nın Vicenza takımı ile karşılaştı.
Müsabakayı 1-0 kazanan Şahinbey Belediyespor, 2024 EAFF Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.
Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, üçüncülük maçında İtalya'nın Vicenza takımı ile karşılaştı.
Müsabakayı 1-0 kazanan Şahinbey Belediyespor, 2024 EAFF Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.