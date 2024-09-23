Şahinbey Belediyespor, üçüncü oldu!

Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın Vicenza takımını 1-0 yenerek üçüncü oldu.

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Şahinbey Belediyespor, üçüncü oldu!
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23 Eylül 2024 00:29
İtalya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın Vicenza takımını 1-0 yenerek üçüncü oldu.

Sassuolo kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, üçüncülük maçında İtalya'nın Vicenza takımı ile karşılaştı.

Müsabakayı 1-0 kazanan Şahinbey Belediyespor, 2024 EAFF Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

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