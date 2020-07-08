EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısınınyükseldiğini belirtirken, toplamvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Son 10 gün içinde yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Neden bu seviyede kaldığının da sebebi belli. Diyarbakır, Konya, Adana, Urfa, Gaziantep başta olmak üzere bazı şehirlerde vaka pik seviyesine ulaşıyor. Tedbirlerle stabil hale gelecek. Mevcut durum, genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artıştan kaynaklanıyor.İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.11 Mart: 113 Mart: 514 Mart: 615 Mart: 1816 Mart: 4717 Mart: 9818 Mart: 19119 Mart: 35920 Mart: 67021 Mart: 94722 Mart: 123623 Mart: 152924 Mart: 187225 Mart: 243326 Mart: 362927 Mart: 569828 Mart: 740229 Mart: 921730 Mart: 1082731 Mart: 135311 Nisan: 156792 Nisan: 181353 Nisan: 209214 Nisan: 239345 Nisan: 270696 Nisan: 302177 Nisan: 341098 Nisan: 382269 Nisan: 4228210 Nisan: 4702911 Nisan: 5216712 Nisan: 5695613 Nisan: 6104914 Nisan: 6511115 Nisan: 6935216 Nisan: 7419317 Nisan: 7854618 Nisan: 8232919 Nisan: 8630620 Nisan: 9098021 Nisan: 9559122 Nisan: 9867423 Nisan: 10179024 Nisan: 104.91225 Nisan: 10777326 Nisan: 11013027 Nisan: 11226128 Nisan: 11465329 Nisan: 11758930 Nisan: 1202041 Mayıs: 1223922 Mayıs: 1243753 Mayıs: 1260454 Mayıs: 1276595 Mayıs: 1294916 Mayıs: 1317447 Mayıs: 1337218 Mayıs: 1355699 Mayıs: 13711510 Mayıs: 13865711 Mayıs: 13977112 Mayıs: 14147513 Mayıs: 143.11414 Mayıs: 14474915 Mayıs: 146.45716 Mayıs: 14806717 Mayıs: 14943518 Mayıs: 15059319 Mayıs: 15161520 Mayıs: 15258721 Mayıs: 15354822 Mayıs: 154.50023 Mayıs: 15568624 Mayıs: 15682725 Mayıs: 15781426 Mayıs: 15876227 Mayıs: 159.79728 Mayıs: 16097929 Mayıs: 16212030 Mayıs: 16310331 Mayıs: 1639421 Haziran: 1647692 Haziran: 1655553 Haziran: 1664224 Haziran: 1674105 Haziran: 1683406 Haziran: 1692187 Haziran: 1701328 Haziran: 1711219 Haziran: 17211410 Haziran: 17303611 Haziran: 17402312 Haziran: 17521813 Haziran: 17667714 Haziran: 17823915 Haziran: 17983116 Haziran: 18129817 Haziran: 182.72718 Haziran: 18403119 Haziran: 18524520 Haziran: 18649321 Haziran: 18768522 Haziran: 18889723 Haziran: 19016524 Haziran: 191.65725 Haziran: 19311526 Haziran: 19451127 Haziran: 19588328 Haziran: 19723929 Haziran: 19861330 Haziran: 1999061 Temmuz: 201.0982 Temmuz: 2022843 Temmuz: 2034564 Temmuz: 2046105 Temmuz:2057586 Temmuz: 2068447 Temmuz: 207897