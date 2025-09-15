15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Sadri Şener'den sert sözler: "Hakem tarlada patates toplasın!"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki tartışmalı kararlar sonrası konuşan Sadri Şener, hakemin oyuna doğrudan etki ettiğini savunarak Ali Koç'un açıklamalarını da "ayıp" olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AA
Sadri Şener'den sert sözler: 'Hakem tarlada patates toplasın!'
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki hakem kararları tartışması hala devam ediyor.
 
Yaşanan gelişmeler sonrası 61saat'in sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un şampiyon başkanlarından Sadri Şener hakemin direkt olarak oyuna etki yaptığını ifade ederek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptıkları ve söylemlerinin ayıp olduğunu vurguladı.
 
Sadri Şener açıklamasında, "Onuachu'nun golü net bir gol. Tartışmaya kapalı. Kırmızı kart pozisyonu da kırmızı kart. Hakemlerin yetişmesine karşı değilim ama bunun yeri bu maç değil. Hakem, hakemliği bırakıp tarlada patates toplasın. VAR hakemini zaten hiç tanımıyorum. Ali Koç seçimi kazanmak için konuşup duruyor. İnşallah Trabzon'daki maça kendisi gelir ama kendisi geleceğini hiç zannetmiyorum. Ali Koç'un yaptıkları ve söyledikleri çok ayıp" ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
