Sadri Şener'den sert sözler: 'Hakem tarlada patates toplasın!'

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor maçındaki hakem kararları tartışması hala devam ediyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası 61saat'in sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un şampiyon başkanlarından Sadri Şener hakemin direkt olarak oyuna etki yaptığını ifade ederek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptıkları ve söylemlerinin ayıp olduğunu vurguladı.

Sadri Şener açıklamasında, "Onuachu'nun golü net bir gol. Tartışmaya kapalı. Kırmızı kart pozisyonu da kırmızı kart. Hakemlerin yetişmesine karşı değilim ama bunun yeri bu maç değil. Hakem, hakemliği bırakıp tarlada patates toplasın. VAR hakemini zaten hiç tanımıyorum. Ali Koç seçimi kazanmak için konuşup duruyor. İnşallah Trabzon'daki maça kendisi gelir ama kendisi geleceğini hiç zannetmiyorum. Ali Koç'un yaptıkları ve söyledikleri çok ayıp" ifadelerini kullandı.