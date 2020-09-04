"Sadık Çiftpınar ayrılmayı düşünmüyor"

Fenerbahçe'de forma giyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'Sadık Çiftpınar ayrılmayı düşünmüyor'
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04 Eylül 2020 15:44
Yeni sezonda üst üste transferlere imza atan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Sadık'ın ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Tuncay Maldan TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe'ye gelen bir teklif yok." dedi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLU"

Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.



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