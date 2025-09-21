Sadettin Saran, takımı Samandıra'da karşılayacak!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Kasımpaşa maçının ardından takımı tesislerde karşılayacak.
Başkanlık seçimi sırasında seçimin ardından maça gideceğini söyleyen Sadettin Saran, oy sayma işlemi ve resmi sonuçların maçla aynı saate denk gelmesinin ardından bu kararını değiştirdi.
Sadettin Saran, Kasımpaşa maçının ardından takımı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılayacak.
