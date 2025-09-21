Sadettin Saran, takımı Samandıra'da karşılayacak!

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
2-2
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-1
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
0-040'
21 Eylül
Internacional-Gremio
1-136'
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
1-140'
21 Eylül
Mirassol-Juventude
2-0
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
2-1
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
3-0
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
0-180'
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Sadettin Saran, takımı Samandıra'da karşılayacak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımı Samandıra Can Bartu Tesislerinde karşılayacak.

21 Eylül 2025 22:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran, takımı Samandıra'da karşılayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Kasımpaşa maçının ardından takımı tesislerde karşılayacak.

Başkanlık seçimi sırasında seçimin ardından maça gideceğini söyleyen Sadettin Saran, oy sayma işlemi ve resmi sonuçların maçla aynı saate denk gelmesinin ardından bu kararını değiştirdi.

Sadettin Saran, Kasımpaşa maçının ardından takımı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
