Sadettin Saran: 'Şampiyonluk için yola çıkıyoruz'

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,dedi.İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.Fenerbahçe başkanlığı için İTO'dan ayrıldığını aktaran Saran, şunları kaydetti: