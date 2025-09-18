18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Sadettin Saran'dan hakem tepkisi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

calendar 18 Eylül 2025 14:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran'dan hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN YÜREĞİNİ SIZLATTI"

Saran, mücadelede verilen kararların Türk futbolundaki adaletsizlikleri yeniden gözler önüne serdiğini belirterek, "Dünkü maçta yaşanan hakem faciası hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı." ifadelerini kullandı.



"ADALETSİZ DÜZENE BOYUN EĞİLMEYECEK"

Fenerbahçe yönetiminde kimlerin olduğunun bu noktada fark etmediğini vurgulayan başkan adayı, "Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez, bu adaletsiz düzene boyun eğilmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.