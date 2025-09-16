16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-340'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp için açıklama!

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, kendisi lehine başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp ile ilgili bir açıklama yaptı.

calendar 16 Eylül 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 19:33
Haber: Sporx.com
Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün başkan adaylarından Sayın Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik.


Sayın Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız.

Sayın Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şey Fenerbahçe için..."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
